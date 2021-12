Guarda Ambiental fez operação de fiscalização após chuvas em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 16/12/2021 11:30

Após a forte chuva que atingiu Nova Iguaçu na última terça-feira, agentes da Guarda Municipal Ambiental realizaram uma ação de fiscalização de uma das obras de terraplanagem e parcelamento do solo no Bairro Vila São Jorge, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Após o temporal, houve o escoamento de resíduos sólidos provenientes do barro e solo descoberto nas atividades de corte de talude e terraplanagem na região da Rua Jornalista Valcir Almeida, próximo a UNIG. As ruas adjacentes também foram afetadas com a lama desprendida, bem como parte do sistema de drenagem pluvial da rede pública.

O local já havia passado por fiscalização no início das suas atividades, onde foram apresentadas as licenças de obra de terraplanagem e parcelamento do solo.

No entanto, a responsabilização do dano causado por qualquer acidente é do autor da infração, conforme preconiza a Política Nacional de Meio Ambiente. O empreendimento foi notificado e responderá em processo administrativo.