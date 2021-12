Agentes da Prefeitura percorreram área afetada por estouro de tubulação em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 17/12/2021 17:29

Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu prestam assistência desde ontem para os moradores do bairro Cabuçu que foram surpreendidos com o rompimento da tubulação da empresa Águas do Rio. As ruas afetadas foram Amazonas, São Paulo, Severino Pereira da Silva, Estrada de Queimados e parte da Rua Jupiara. Não houve registro de feridos, desabrigados ou desalojados.



Agentes da Secretaria Municipal de Defesa Civil avaliaram a área afetada e ficaram de prontidão caso houvesse alguma solicitação de vistoria de imóvel. Não foram registrados riscos estruturais em nenhuma residência.

A Secretaria de Assistência Social esteve no local para fazer o mapeamento das demandas sociais de vulnerabilidade e encaminhamento de documentação. Entre as cerca de 30 famílias visitadas, em uma havia uma pessoa acamada e que será acompanhada pelo Centro de Referência de Assistência Social. A Semas levou ao local, colchonetes, material de limpeza e cesta básica para oferecer quem precisasse.



A Guarda Ambiental Municipal também deu apoio à ação da Prefeitura, com agentes fazendo operação de rescaldo no local.