Geladeiras literárias vão colorir o Sarau Solidário neste fim de semana - Divulgaçào

Geladeiras literárias vão colorir o Sarau Solidário neste fim de semanaDivulgaçào

Publicado 16/12/2021 11:00

Queimados será sede, no próximo sábado, do Sarau Solidário, a partir das 16h, que terá diversas atrações entre poetas e demais artistas locais. O evento é uma produção do Projeto Professor Fábio Castelano e uma das ações da Geladeira Literária, iniciativa que tem como um dos principais objetivos ampliar a democratização da leitura.

As Pracinhas da Cultura, no bairro São Roque, vão receber a pintura simultânea de duas Geladeiras Literárias personalizadas por dois artistas da região - Alan Tavares e Luis Santos. Ao longo do encontro o público também poderá conferir apresentações musicais que vão do RAP à MPB, projeções audiovisuais, além do recital de poesias com poetas locais.

O Projeto Professor Fábio Castelano já existe desde 2018 atuando ativamente na cidade com seu pré-vestibular social e demais ações sócio-educativas. As 150 vagas para 2022 abrem em janeiro e as inscrições poderão ser feitas através do formulário a ser disponibilizado no início do próximo ano.

As Geladeiras Literárias surgiram logo em seguida para disponibilizar gratuitamente, nas principais praças da cidade, livros para a população. A ideia da intervenção artístico-literária é que as pessoas peguem, doem e troquem aqueles livros que passam por ali. Mais de cinco mil livros já foram doados/trocados e, desde então, outras duas geladeiras já foram incorporadas ao projeto.

Atento à crise pela qual todo o país está atravessando, na ocasião, o Projeto receberá doações de brinquedos, alimentos não perecíveis e roupas que serão doadas ao Instituto Professora Marli Esteves, em homenagem à grande professora e moradora do São Roque que faleceu em decorrência da COVID-19. O Sarau Solidário segue cumprindo todos os protocolos de higiene e segurança necessários estabelecidos pela OMS para locais abertos. Sendo assim, a organização recomenda o uso de máscaras e disponibiliza gratuitamente álcool em gel em diversos pontos da praça.