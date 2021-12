Animais silvestres foram resgatados em Nova Iguaçu - Divulgação

Animais silvestres foram resgatados em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 15/12/2021 21:12

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu resgataram dois animais silvestres perdidos em áreas urbanas do município. Foram recolhidos 10 filhotes de gambá-de-orelha-preta e um papagaio, que foram encaminhados para tratamento veterinário.

As ações dos agentes foram realizadas após solicitação de moradores. A primeira delas, foi para resgate dos filhotes de gambá, cuja mãe fora atacada por um cachorro e morreu. O segundo resgate foi uma entrega voluntária de um papagaio que estava na família por alguns anos. Com o falecimento da dona, o animal foi entregue voluntariamente as autoridades.

Os animais tiveram atendimento prévio de um estagiário de Medicina Veterinária, que atua com a Guarda e depois foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, no município de Seropédica, onde receberão os devidos cuidados até serem devolvidos ao habitat natural.