Prefeitura de Nova Iguaçu fez rescaldo das chuvas no município - Divulgação/PMNI

Prefeitura de Nova Iguaçu fez rescaldo das chuvas no municípioDivulgação/PMNI

Publicado 15/12/2021 13:20

A chuva forte que atingiu a cidade de Nova Iguaçu na terça-feira deixou o município em estado de alerta. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Defesa Civil houve pontos de alagamentos em toda a cidade e foram registradas oito ocorrências. Apesar disso, não houve registros de feridos, desalojados ou desabrigados. Equipes da Prefeitura atuaram em diversos pontos do município no sentido de reduzir os impactos causados pela tempestade.

As regiões do Centro, de Comendador Soares, Posse, Miguel Couto, Vila de Cava e Tinguá foram as mais atingidas. O maior acúmulo pluviométrico foi registrado em Moquetá, onde choveu 70,2 mm em apenas uma hora. Três árvores caíram em Moquetá, Jardim Laranjeiras e Carmari. Um muro desabou em Ponto Chic e houve inundações em Santa Rita e Jardim Nova Era.

Com a aproximação do verão e as iminentes tempestades típicas da estação, a Defesa Civil, com o apoio das secretarias municipais de Assistência Social e de Educação, criou uma estratégia para que as famílias que vivem em áreas de risco possam se abrigar da chuva em segurança. Para isso, 36 pontos de apoio e abrigos temporários ficarão disponíveis para a população quando houver fortes chuvas.

Além disso, o órgão pede que a população fique atenta aos avisos e alertas emitidos via SMS. Quem não tem o celular cadastrado e deseja receber as informações deve enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e indicar o CEP de interesse, podendo cadastrar mais de um. Após feito o cadastramento, o celular estará apto a receber alertas e recomendações da Defesa Civil.