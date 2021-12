Policiais apreenderam armas com suspeitos de roubo no calçadão de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 14/12/2021 13:51

Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente detiveram dois suspeitos, sendo um menor de idade, que estavam praticando assalto no calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com os suspeitos foram apreendidas uma arma e uma réplica de arma, além do material furtado pela dupla.

Os policiais estavam em patrulhamento pela região do Centro quando ouviram gritos de populares e avistaram um suspeito correndo pela Rua Doutor Nelson Ramos. Os agentes interceptaram o suspeito, que foi apontado como assaltante por quem passava pela região, e que acabara de roubar um transeunte.

Em seguida, os agentes foram alertados que um comparsa do roubo fora detido mais adiante por populares e ao chegarem ao local encontraram o outro suspeito com hematomas e escoriações. A dupla foi presa e com eles foram apreendidos um simulacro de pistola e um revólver calibre.

Em seguida, os agentes localizaram a vítima que foi roubada pela dupla e levou todos para a Delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado e os suspeitos foram presos por roubo à mão armada.