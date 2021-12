Procuradoria Geral de Nova Iguaçu prorrogou prazo para inscrições em estágio forense - Divulgação/PMNI

Procuradoria Geral de Nova Iguaçu prorrogou prazo para inscrições em estágio forenseDivulgação/PMNI

Publicado 10/12/2021 18:40

A Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu (PGM-NI) prorrogou o prazo de inscrições para o 3º Exame de Seleção de Candidatos ao Programa de Estágio Forense. Agora, os interessados têm até o dia 13 de janeiro para se candidatar. Basta acessar informacao.dstec.info/estagiopgm e preencher o formulário. A prova será realizada no dia 6 de fevereiro.

Poderão se inscrever estudantes do curso de Direito que estejam cursando, no ato da inscrição, até o 9º período letivo ou penúltimo semestre. O investimento é no valor de R$ 30,00. Para obter a isenção do pagamento da taxa, o candidato deve possuir renda familiar de até quatro salários mínimos.

O exame será composto por 50 questões – objetivas e de múltipla escolha – sendo 20 de Direito Constitucional, 15 de Direito Administrativo e 15 de Direito Processual Civil. Cada uma valerá dois pontos. Serão considerados aprovados aqueles que alcançarem pelo menos 50% de aproveitamento.

O gabarito da prova será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu no dia 8 de fevereiro, e os candidatos que desejarem entrar com recurso terão dois dias para fazer a solicitação. A data de publicação da nota dos candidatos e a relação dos aprovados, com a respectiva classificação, ainda será divulgada pela PGM.

Serão admitidos no programa somente aqueles que no momento da convocação estejam cursando, no mínimo, o 5º período letivo ou terceiro ano de Bacharelado em Direito. Eles serão chamados à medida que surgirem vagas na PGM em até 24 meses após a publicação do resultado final do exame. Será reservado 10% do total das vagas para candidatos portadores de deficiência.

A carga horária será de quatro horas diárias, de acordo com o expediente da PGM. A bolsa-auxílio é de R$ 800,00, além de auxílio-transporte. Os editais com todas as informações sobre o 3º Exame de Seleção de Candidatos ao Programa de Estágio Forense da PGM e o formulário de inscrições estão em www.novaiguacu.rj.gov.br/pgm/estagio-forense/estagio-forense-2022.