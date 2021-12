Assessoria Especial cuidará de políticas para a população animal de Nova Iguaçu. - Divulgação / PMNI

Publicado 09/12/2021 11:43

A Prefeitura de Nova Iguaçu lançou concurso público para seleção de preenchimento de seis vagas temporárias para a Secretaria Municipal de Cultura (Semcult). Todas as oportunidades são para o nível superior e os salários variam de R$ 1.105 a R$ 6.578,13.

De acordo com o edital do concurso, a contratação desses profissionais ocorre devido à necessidade temporária para atuação em projetos, programas ou ações governamentais financiadas com recursos estaduais, federais e/ou de organismos internacionais.

As inscrições estão abertas até o dia 23 de dezembro. Não há taxa para os candidatos, bastando apenas se inscrever no site da Prefeitura de Nova Iguaçu. Os interessados deverão preencher os seus dados, assim como documento de identidade, diploma/certificado de graduação ou formação, declaração de residência e declaração de tempo de serviço, entre outros.

O processo seletivo será feito por meio de uma análise curricular, onde serão considerados como critério de avaliação o tempo de atuação e as especializações apresentados pelos candidatos. O resultado final será publicado no dia 10 de fevereiro de 2022, no Diário Oficial do Município. Conforme o cronograma, as contratações, pelo período de 12 meses, serão realizadas entre os dias 10 e 18 do mesmo mês.

Veja abaixo as vagas e os pré-requisitos:

Intérprete de Libras - R$ 1.105 (licenciatura plena ou bacharelado em qualquer àrea, com habilitação em Libras);

Web designer - R$ 6.578,13 (graduação nas áreas de Web Designer, Designer, Análise de Sistemas ou correlatas);

Oficineiro de elaboração de projetos e uso de recursos públicos - R$ 2.142,80 (graduação em Gestão ou Produção Cultural);

Oficineiro de políticas culturais da sociedade civil - R$ 2.142,80 (graduação em Gestão ou Produção Cultural);

Oficineiro de acessibilidade cultural - R$ 2.142,80 (graduação em Gestão ou Produção Cultural);

Oficineiro de gestão cultural para cidadania e direitos culturais - R$ 2.142,80 (graduação em Gestão ou Produção Cultural).