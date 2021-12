Prefeitura de Nova Iguaí abriu 200 vagas em curso preparatório gratuito. - Divulgação/PMNI

Prefeitura de Nova Iguaí abriu 200 vagas em curso preparatório gratuito.Divulgação/PMNI

Publicado 08/12/2021 21:08

Após o forte temporal que atingiu Nova Iguaçu, equipes da Secretaria Municipal de Defesa Civil estão atuando no sentido de reduzir os impactos causados pela tempestade. Houve alagamento em vários pontos da cidade, especialmente em Miguel Couto, e três ocorrências foram registradas. A cidade permanece em estágio de atenção.

O maior acúmulo de chuva registrado nas últimas 24 horas foi de 82,5mm, em Miguel Couto, 32,5% da média do mês de dezembro para a região. O período mais intenso do temporal durou cerca de duas horas, causando alagamentos em diversas ruas do bairro. Austin e Santa Rita também receberam grande volume de chuva.

No bairro da Figueira, um muro desabou e atingiu duas casas na Rua Maria Aparecida, deixando duas famílias desalojadas. Equipes da Defesa Civil estiveram no local e interditaram os imóveis. Os nove moradores foram atendidos e encaminhados para casas de parentes. As famílias foram cadastradas no Programa Aluguel Social.

No bairro Bandeirantes, uma família também ficou desalojada e foi cadastrada pela SEMAS no Programa Aluguel Social. As três pessoas moravam na Rua Paes Leme, onde oito casas e quatro lojas às margens do Rio Botas já estavam interditadas. Todos os imóveis, com exceção do habitado por esta família, estavam vazios. As secretarias de Defesa Civil, de Infraestrutura e de Serviços Públicos realizaram operação conjunta e demoliram quatro residências.

A Defesa Civil pede que a população fique atenta aos avisos e alertas emitidos via SMS. Quem não tem o celular cadastrado e deseja receber as informações deve enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e indicar o CEP de interesse, podendo cadastrar mais de um. Após feito o cadastramento, o celular estará apto a receber alertas e recomendações da Defesa Civil.