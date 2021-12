Festival Escambau acontece neste fim de semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 08/12/2021 19:57

Nova Iguaçu sedia neste fim de semana mais uma edição do Festival Escambau, que que reúne moda, gastronomia, música e artes. Depois do adiamento das edições do ano passado, o evento criativo volta a todo o vapor com seu formato presencial na Praça Rotariano Hércules Alpino, no Centro do município.

Em sua 6ª edição o evento criativo, realizado em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, será realizado neste sábado (11/12), das 14h às 22h, sendo aberto, gratuito, com opções para toda a família e atrações especiais para os pequeninos - que contam com um espaço recheado de atividades exclusivas com total segurança e conforto.

A coordenadora de produção do Feztival Escambau, Liz Córdova destacou a importância de manter a roda da economia criativa girando e que, também, muito por conta disso o Festival nasceu do desejo de promover esses encontros na cidade.

“Um dos nossos principais objetivos é fazer com que esses encontros possam contribuir com a geração de renda de diferentes empreendedores dos mais variados setores da indústria criativa através do contato com o público em um ambiente permeado de arte”, disse.

Realizado na Baixada Fluminense, o evento também reúne o trabalho de três artistas visuais baixadenses durante a exposição, que também acontece na praça, ao ar livre: a artista plástica Thaysa Santos, a ilustradora Carol Simões e o fotojornalista Mazé Mixo.

Mais de 1.500 pessoas passaram pela última edição presencial do Escambau, de acordo com o produtor e idealizador do evento, Mateus Carvalho. Ele atenta ainda que o Festival segue cumprindo todos os protocolos de higiene e segurança necessários estabelecidos pela OMS para locais abertos. Sendo assim, a organização recomenda o uso de máscaras e disponibiliza gratuitamente álcool em gel em diversos pontos da praça.