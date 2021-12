Reunião de servidores e moradores de assentamento ocorreu neste fim de semana - Divulgação

Publicado 05/12/2021 22:34

Neste fim de semana, agentes Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM) e da Guarda Municipal Ambiental se reuniram com moradores do assentamento rural de Campo Alegre, em Nova Iguaçu, para a promoção da Educação Ambiental no local.

Além dos programas de Educação Ambiental que já estão em desenvolvimento pela SEMAM, a Guarda Ambiental também está traçando estratégias para a instrução dos moradores locais quanto a acidentes com animais peçonhentos e como evitar os incêndios florestais na região.

Durante a reunião, os agentes municipais passaram instruções e informações para os moradores e também ouviram demandas e sugestões, que serão avaliadas. Outras reuniões devem acontecer no futuro.