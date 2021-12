Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilizou 200 vagas em curso preparatório gratuito. - Divulgação/PMNI

Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilizou 200 vagas em curso preparatório gratuito.Divulgação/PMNI

Publicado 03/12/2021 23:21

A Prefeitura de Nova Iguaçu confirmou nesta semana a realização de concursos para as Secretarias de Saúde e Educação no próximo ano. De acordo com o governo municipal, o contrato com a organizadora RBO, assinado em janeiro deste ano, segue válido e os editais devem ser publicados no primeiro semestre de 2022.

Em junho deste ano, foi sancionada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que autoriza a Prefeitura de Nova Iguaçu a incluir, para o orçamento do ano que vem, dotações necessárias à realização de concursos públicos para provimentos de cargos efetivos.

O número de vaga para o certame segue sendo o mesmo, ou seja, 3.256, sendo 2.270 para a Secretaria de Saúde e 986 para a Secretaria de Educação.

Vale ressaltar que além dos editais confirmados, a Prefeitura de Nova Iguaçu segue na expectativa da retomada do concurso da Guarda Municipal, cuja seleção foi interrompida em 2020 devido à pandemia de Covid-19.