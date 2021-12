Laboratório foi inaugurado na unidade do Cepel, em Adrianópolis, Nova Iguaçu - Divulgação

O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) da Eletrobrás inaugurou nesta sexta-feira o seu novo Laboratório de Smart Grids, localizado no bairro de Adrianópolis, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A cerimônia de abertura teve a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

O novo centro de pesquisas é um dos primeiros do gênero no país e recebeu investimentos da ordem de R$ 20 milhões, provenientes da Eletrobras, Petrobras e do Projeto META (MME e Banco Mundial). A unidade permitirá inúmeras opções de pesquisa e prestação de serviços, trazendo benefícios concretos às empresas do setor de energia e contribuindo para o avanço tecnológico do Brasil, dentro do atual contexto de transição energética.

De acordo com o diretor-geral do Cepel, Amilcar Guerreiro, o laboratório garantirá experiências práticas, antes realizadas apenas em modelos teóricos, e maior confiabilidade para o sistema elétrico nacional, disse o.

“Vai ajudar na avaliação do comportamento dos novos elementos que surgem na rede, em função da geração distribuída, do armazenamento distribuído de energia. Este laboratório vai permitir isso. Tem a capacidade de analisar elementos com uma potência mais alta. Painéis fotovoltaicos, um inversor com potência alta, este laboratório é capaz de fazer o ensaio, de avaliar a performance desses equipamentos”, explicou.