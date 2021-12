Policiais apreenderam armas e drogas em duas ações contra o tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 02/12/2021 22:42

Policiais Militares do 20º Batalhão apreenderam armas e drogas em duas ações contra quadrilhas do tráfico de drogas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A primeira ocorrência se deu na Estrada de Iguaçu, quando agentes do Grupamento de Ações Táticas foram averiguar denúncias de moradores da ação de traficantes na região. Ao chegarem ao local, avistaram três suspeitos com sacolas e arma na mão, que ao avistarem a viatura fugiram. Os policiais saíram em perseguição e capturaram o grupo no terreno de uma residência abandona.

Com os homens foram apreendidos uma pistola, três rádios comunicadores, 88 pinos de cocaína e 21 tabletes de maconha. Todos receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia do Centro de Nova Iguaçu. Lá foi constatado que um dos detidos possui extensa ficha criminal, com diversas anotações.

Mais tarde, outra equipe estava em patrulha quando avistaram dois elementos suspeitos na esquina das Ruas Coronel Azevedo e Batista das Neves. Ao abordarem os suspeitos encontraram duas granadas, quatro rádios transmissores, 374 pinos de cocaína, 496 pedras de crack

