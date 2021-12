Cemitério de Nova Iguaçu adota o vermelho no mês de dezembro em campanha de conscientização - Divulgação

Publicado 02/12/2021 18:59

Administradora dos cemitérios de Nova Iguaçu, a Funerária e Concessionária São Salvador tem apostado no calendário de cores das campanhas de conscientização e saúde para fazer um alerta à população. A partir desta quarta, 01/12, o Cemitério Municipal de Nova Iguaçu ficará iluminado de vermelho, em alusão à campanha de conscientização para a prevenção da aids e outras doenças sexualmente transmissíveis.

O objetivo, segundo a direção da São Salvador, é justamente chamar a atenção de todos para a prevenção e o combate de doenças, como o câncer de próstata, - o segundo mais comum entre os homens, com 2 milhões de novos casos todos os anos - que marca a campanha Novembro Azul.

Em 2022, a empresa vai continuar seguindo o calendário, começando pelo Janeiro Branco. A campanha, idealizada no primeiro mês do ano, aproveita o momento de reflexão e de planejamento atrelados à simbologia do recomeço para mobilizar a sociedade em favor dos cuidados com a saúde mental.

As campanhas Setembro Amarelo, para alertar a respeito da realidade do suicídio e Outubro Rosa, sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, são outros exemplos garantidos que vão deixar colorido o maior e mais tradicional cemitério do município da Baixada Fluminense.