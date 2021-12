Policiais apreenderam drogas após confronto com traficantes em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 30/11/2021 19:16

Policiais Militares do 20° Batalhão trocaram tiros com dois criminosos nesta terça-feira, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Após o confronto, dois suspeitos de integrarem a quadrilha do tráfico e drogas que atua na região foram presos e armas e drogas apreendidas.

A ação ocorreu após agentes receberem denúncias da atuação de traficantes armados na Rua Luciano Marcielno. Os policiais se dirigiram ao local e ao se aproximarem foram alvo de tiros, revidando em seguida. Após confronto e cerco, os suspeitos foram rendidos e detidos.

Com a dupla foram apreendidos 108 tabletes de maconha, 169 pinos de cocaína, 50 frascos de loló, 7 embalagens de Skank, 19 tabletes de Haxixe, e 49 MD (droga sintético). Os suspeitos e todo material apreendido foram levados para a Delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado.