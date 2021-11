Criminosos realizaram corte irregular de morro em área de preservação ambiental - Divulgação

Criminosos realizaram corte irregular de morro em área de preservação ambientalDivulgação

Publicado 30/11/2021 11:44

Agentes da Guarda Municipal Ambiental realizaram uma operação de fiscalização junto com a Polícia Militar na área de proteção ambiental do Tinguazinho (APA Tinguazinho) no bairro de Austin, em Nova Iguaçu. A corporação identificou diversas práticas irregulares e crimes ambientais na região.

A ação foi organizada após a corporação receber várias denúncias de moradores da região. Após o combate ao incêndio florestal ocorrido no último dia 17/11, criminosos aproveitaram para fazer corte de morro, parcelamento do solo e supressão vegetal com o uso de fogo.

Foram fiscalizadas ações e obras nas Ruas Jequitibá, Laranjeiras, na Estrada Macaubeiras e no entorno do Cemitério de Carlos Sampaio. Os agentes aplicaram notificações e vão prosseguir com as fiscalizações nos próximos dias.

A Guarda pede que denúncias, críticas e sugestões sejam realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.