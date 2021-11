Policiais apreenderam armas em imóvel de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 30/11/2021 12:08

Policiais militares do 20° Batalhão apreenderam armas e carregadores no bairro Imperador, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os agentes foram acionados para o local após informação recebida pelo Disque Denúncia.

Ao chegarem no imóvel, na Rua Edgard de Azevedo, o dono não estava. Com isso, foi realizada uma vistoria no local e os policiais encontraram duas pistolas e dois carregadores.

O proprietário da residência está em liberdade condicional, inclusive utilizando tornozeleira eletrônica. Ainda não há informações sobre o seu paradeiro.