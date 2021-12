Nova Iguaçu vacina pessoas a partir de 12 anos nesta quinta-feira - Divulgação/PMNI

Publicado 01/12/2021 21:12

O município de Nova Iguaçu chegou `marca de 3,7% de ocupação de leitos destinados à pacientes com COVID-19. Este número é o menor registrado desde o início da pandemia, em março do ano passado. A última taxa mais baixa foi anotada em outubro deste ano.

No entanto, mesmo com o baixo percentual de ocupação, autoridades continuam recomendando a imunização da população. Nesta quinta-feira, pessoas acima de 12 anos devem tomar a primeira dose do imunizante contra o vírus.

A segunda dose da vacina segue acontecendo conforme agendamento de retorno e para a dose de reforço, pessoas acima de 55 anos que receberam a segunda dose há cinco meses devem comparecer a um dos 24 pontos de vacinação.



Os locais de vacinação que funcionam nesta quinta-feira são: Drive-Thru Top Shopping, Drive-Thru DETRAN Bairro Botafogo, Drive-Thru Shopping Nova Iguaçu, Drive-Thru Centro Olímpico, Espaço Municipal Da Terceira Idade (Esmuti), Clínica Da Família Dom Bosco, Clínica Da Família Vila Operária, Usf Rancho Fundo, Centro De Atendimento Ao Deficiente (Cad), Clínica Da Família Marfel, Clínica Da Família Do Caiçara, Clínica Da Família Do Ambaí, Clínica Da Família Jardim Paraíso, Clínica Da Família Vila De Cava, Clínica Da Família Austin, Clínica Da Família Odiceia Morais, Policlínica Miguel Couto, Clínica Da Família Emília Gomes, Clínica Da Família Boa Esperança, Clínica Da Família Cabuçu, Clínica Da Família Maraú, Clínica Da Família Do Km32, Clínica Da Família Edi Pinto Da Silva, Centro De Saúde Vasco Barcelos.

A lista completa com os pertencentes aos grupos de vacinação, documentos que devem ser apresentados para a imunização, os endereços dos 24 pontos de vacinação contra a Covid-19 e o calendário de imunização estão em: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendário.