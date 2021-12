Decoração da Natal de moradora virou tradição em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 02/12/2021 21:51

Já em clima de Natal, a população de Nova Iguaçu que já vê a decoração de fim de ano pelas ruas do Centro do município tem encontro com outra tradição natalina da cidade. Pelo 13º ano consecutivo, a advogada e artesã Bernardete Goulart promove a comemoração da decoração natalina da residência dela que fica na Rua Waldete Charmom do Carmo Lima, 62, no bairro Monte Líbano, que já se tornou um ponto tradicional de visita de pessoas de todas as partes da Baixada.

A celebração está marcada para as 17h30 da próxima sexta-feira (10) e contará com a presença de Papai Noel, acompanhado de personagens de desenhos animados. E a novidade, dessa vez, fica por conta da neve que a artesã promete.

“A neve será produzida por uma máquina com produto específico que libera flocos imitando a neve. A garotada ainda vai contar com lanches. Além disso, a nossa abertura natalina contará ainda com a apresentação de uma orquestra de crianças e coral que fazem esse trabalho sem fins lucrativo. Observar o sorriso das crianças, a felicidade das pessoas carentes que, muitas vezes, não têm condições de pagar para tirar uma foto com Papai Noel, proporciona a mim uma sensação de felicidade e de amor ao próximo”, disse.

O trabalho de produção da decoração de Natal começou no mês de março com a confecção das figuras. Em novembro passado foram colocadas as 13 peças produzidas com garrafas pets, pneus, tubos pvc, caixotes de feira e baldes de plástico. Segundo Bernadete, tudo teve início há 13 anos, quando criou somente um boneco e uma árvore sustentáveis. Como o interesse foi grande, ela se sentiu motivada para no ano seguinte aumentar o número de personagens expostos.

“É prazeroso observar as pessoas tirando fotos, admirando meu trabalho. Posso dizer que me sinto motivada a produzir mais peças e, claro, contribuir para a preservação do meio ambiente e resgatar o espírito natalino”, afirmou.

Para arcar com os custos da decoração, Bernadete faz uma espécie de poupança para a manutenção das esculturas como, por exemplo, pinturas, acabamentos e iluminação. Com a iniciativa da artesã, o ambiente é poupado de receber em média três mil garrafas pet. Toda dedicação à natureza e ao Natal já resultou em vitórias ao participar de concursos de decoração natalina.