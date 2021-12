Policiais apreenderam armas e drogas após confronto com traficantes em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 03/12/2021 17:09

Policiais Militares do 20º Batalhão entraram em confronto com traficantes nesta sexta-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um suspeito foi ferido e socorrido para um hospital e armas, drogas e equipamentos do tráfico foram apreendidos.



A ocorrência se deu na Avenida Abílio Augusto Távora, quando agentes se depararam com um grupo de traficantes, que estavam interditando a via e ao avistarem a viatura policial dispararam, iniciando um tiroteio.



Os policiais, por sua vez, reagiram e após durante o confronto um dos criminosos foi ferido e o restante do grupo fugiu. O homem ferido foi levado para o Hospital da Posse, onde recebeu atendimento e permaneceu sob custódia.



Com ele foram apreendidas uma pistola e uma mochila com munições, um rádio comunicador, 259 tabletes de maconha e 206 sacolés de cocaína. O material foi recolhido e lavado para a delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado.



AGENTES DO SEGURANÇA PRESENTE DOAM SANGUE



Agentes do Austin Presente participaram de ação de doação de sangue em Nova Iguaçu - Divulgação

Policiais Militares do Programa Austin Presente participaram de uma ação de solidariedade. Eles estiveram no banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde foram doadores e contribuíram para aumento de estoque da unidade.