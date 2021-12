Guarda Ambiental finalizou demolição de construções irregulares em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 03/12/2021 14:49

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu deram continuidade à demolição de construções irregulares as margens do Rio Tinguá, na Baixada Fluminense. As obras já haviam sido embargadas e passavam por processo administrativo e após de defesa das partes, foi realizada a retirada do material no local.

O órgão que julgou o processo atendeu o previsto na Lei Federal 12.651/12, art. 3°, inciso II Lei, que determina as áreas de margens de rios como locais não edificáveis e que constituem as áreas de preservação permanente.

Uma das famílias responsáveis por uma das construções e que futuramente habitaria o imóvel foi encaminhada para a Secretaria de Assistência Social, onde receberá um aluguel social e será cadastrada no programa de habitação. Os demais infratores continuam respondendo a processo administrativo.