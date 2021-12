Policiais prenderam suspeito por roubo e apreenderam simulacro de arma de fogo - Divulgação

Publicado 02/12/2021 19:39

Policiais Militares da Operação Nova Iguaçu Presente prenderam dois homens por roubo nesta quarta-feira na região do Centro do município. Com os suspeitos foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e telefones celulares. Desde o mês passado, os agentes participam da ‘Operação Papai Noel’, que tem o objetivo de promover maior segurança no período das compras de fim de ano,

A primeira ocorrência se deu próximo à Rua Coronel Bernardino de Melo, onde policiais em patrulhamento de rotina foram abordados por uma mulher que relatou ter sido vítima de um assalto dentro de um ônibus. Os policiais se dirigiram até o local onde a moça disse que o criminoso desceu do coletivo e o localizaram.

Com o suspeito, identificado como Iverson Pinheiro Lima, foi um telefone celular e um simulacro de arma de fogo. Reconhecido pela vítima, ele foi levado para a 52ª DP, onde a ocorrência foi registrada e o homem ficou detido.

Mais tarde, em ocorrência semelhantes, agentes foram abordados na Via Light por uma transeunte que havia sido vítima de roubo, repassando as características do indivíduo. Os agentes se dirigiram ao local apontado pela moça e prenderam Rodrigo da Silva Messias Junior, reconhecido pela vítima. Com ele, foram apreendidos dois telefones celulares e o mesmo também foi levado para a Delegacia do Centro, onde ficou detido.