Segurança presente estreita laços com a população de Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 03/12/2021 22:59

As bases da Operação Segurança Presente de Austin e de Nova Iguaçu estão participando da campanha ‘Natal Solidário’ para arrecadação de brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis para quem mais precisa. As doações serão destinadas a crianças das creches gerenciadas pelo RioSolidario, além dos filhos das residentes da Casa de Abrigo Lar da Mulher, espaço de acolhimento de vítimas de violência doméstica.

De acordo com a presidente de honra do RioSolidario, Analine Castro, também serão presenteadas instituições parceiras do serviço social das Operações Segurança Presente e do programa Rio para Todos.

“Esperamos que essas crianças se sintam acalentadas com o gesto solidário de quem puder contribuir com esta singela campanha. Todas as famílias deveriam poder celebrar a passagem do fim do ano com comida na mesa e sorriso no rosto. Mas acreditamos que, juntos, podemos fazer muito mais por quem precisa, proporcionando também carinho e alegria”, disse.

A base do Austin Presente fica na Rua Santa Rosa, n’mero 2, enquanto a base do Nova Iguaçu fica na Praça Rui Barbosa, no Centro do município. Ambas ficam abertas das 8h às 20h. As doações poderão ser feitas até o dia 19 de dezembro.