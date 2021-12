Agentes de concessionária estão ouvindo demandas de moradores em Nova Iguaçu - Divulgação

Agentes de concessionária estão ouvindo demandas de moradores em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 08/12/2021 20:53

Moradores de Nova Iguaçu já contam com visitas realizadas pela equipe do Programa Vem Com a Gente (VCG) nas residências e estabelecimentos comerciais do município. Os agentes da concessionária Águas do Rio estão percorrendo as ruas para mapear os pontos que precisam de melhorias, cadastram os logradouros, e executam serviços de extensão de redes de água tratada, vistorias, substituição de hidrômetros, entre outras demandas.



Durante o trabalho em campo, as equipes uniformizadas também esclarecem as dúvidas dos moradores sobre a empresa. Para o gerente do programa, Douglas Lourenço de Lima, a atuação é de grande valia, já que se aproxima da população e em contrapartida, auxilia a empresa a aplicar de forma assertiva os serviços voltados para o saneamento na região.



“Esse primeiro contato dos moradores com as equipes do Vem com a Gente nos ajuda a mapear e pontuar o que podemos destinar para cada localidade. Somente em Mesquita, Nova Iguaçu e Nilópolis, são 169 colaboradores ouvindo a população e vendo de perto a real necessidade de cada local. A Águas do Rio, por meio do VCG, prioriza a prestação de um trabalho de qualidade e é isso o que buscamos com as equipes nas ruas”, disse



E para oferecer mais conforto e agilidade ao atendimento, a empresa também instalou pontos itinerantes nas cidades, ampliando os serviços oferecidos nas lojas comerciais. Esclarecimentos sobre renegociação de débitos, mudança de titularidade, religação de água e cadastro na Tarifa Social, são alguns dos serviços prestados pelas equipes.



Os serviços itinerantes estão sendo realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Igreja São Francisco de Assis, na Rua Thomas Fonseca, 123, no bairro de Comendador Soares.