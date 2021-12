Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilizou 200 vagas em curso preparatório gratuito. - Divulgação/PMNI

Publicado 09/12/2021

Após a chuva forte que atingiu o município de Nova Iguaçu na última terça e quarta-feira, a previsão do tempo para esta quinta-feira (9) é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva fraca isolada e a temperatura máxima prevista é de 28°C. Não deve chover na sexta e no sábado, mas a chuva deve voltar de forma moderada no domingo, de forma isolada, no período da noite.

Na segunda e terça-feira da próxima semana, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento. Na quarta (15), também é previsto chuva a qualquer hora do dia, porém de forma fraca a moderada.

Com a aproximação do verão e as iminentes tempestades típicas da estação, a Defesa Civil, com o apoio das secretarias municipais de Assistência Social e de Educação, criou uma estratégia para que as famílias que vivem em áreas de risco possam se abrigar da chuva em segurança. Para isso, 36 pontos de apoio e abrigos temporários ficarão disponíveis para a população quando houver fortes chuvas.

“Estamos nos aproximando do verão, uma estação com chuvas mais intensas, que provocam alguns eventos danosos e precisamos estar preparados. O ponto de apoio é a ponta do nosso sistema de ajuda, pois eles recebem as pessoas que são afetadas de imediato por essas intempéries”. disse o secretário municipal de Defesa Civil, Jorge Ribeiro Lopes.

Qualquer informação, alteração ou emergência deve ser comunicada imediatamente pelos telefones 199, 3779-0660 ou 98160-9740. Clique aqui para conferir os pontos de apoio e abrigos temporários disponíveis.