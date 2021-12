Prefeitura de Nova Iguaçu abriu vaga para estudantes cotistas de universidades públicas. - Divulgação

Publicado 08/12/2021 22:09

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) reabriu mais uma escola municipal para as aulas presenciais nessa semana. Desta vez foi a Escola Municipal Luiz de Lemos que reabriu as portas para os estudantes. Alunos das turmas do 5º e do 9º ano realizaram a avaliação do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica).

A Prefeitura retomou as aulas presenciais nas escolas da rede no dia 3 de novembro. Naquela ocasião, 121 unidades voltaram a receber os estudantes enquanto 22 permaneceram fechadas para manutenção e reforma. Aos poucos, elas estão sendo reabertas.

Com a reabertura da Luiz de Lemos, ficam faltando apenas oito unidades. Seis delas passam por pequenas reformas e manutenções e devem ser entregues em breve. Outras duas recebem obras mais complexas e ficarão prontas somente no ano que vem.