Alimentos foram entregues na sede do PatronatoDivulgação

Publicado 09/12/2021 11:28

Famílias de Nova Iguaçu em situação de vulnerabilidade receberão nesta semana doações de unidades de Chester para a ceia de Natal, parte da campanha de Natal do programa Mesa Brasil Sesc RJ. Os alimentos foram entregues ontem na sede da Sociedade Filantrópica São Vicente (Patronato), que atende segmentos populacionais vulneráveis, e fará a distribuição.

Ao todo, o programa distribuirá 15 mil unidades de Chester para famílias em situação de vulnerabilidade social no estado do Rio. Até o dia 17/12, o Mesa Brasil entregará os alimentos a 120 instituições, beneficiando 60 mil pessoas de nove municípios da Região Metropolitana do Rio.

“A proximidade do final do ano e do Natal é um momento sensível neste grave cenário de insegurança alimentar. A parceria com a Perdigão agrega um valor importante ao trabalho do Mesa Brasil Sesc. Mais do que distribuir o Chester para compor a ceia natalina, essa doação eleva a autoestima e senso de cidadania de famílias em situação de vulnerabilidade”, disse a Gerente de Assistência do Departamento Nacional do Sesc, Ana Cristina Barros.



A ação segue todas as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades de saúde e conta com equipes do Mesa Brasil Sesc para retirar os produtos diretamente dos centros de distribuição BRF e destinar às instituições sociais parceiras.