A Light informou ainda que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto e poderá haver alterações ou cancelamentos da programaçãoDivulgação

Publicado 09/12/2021 19:11

Responsável pelo serviço de fornecimento de energia elétrica em Nova Iguaçu, a Light realizará serviços de manutenção e ampliação em sua rede distribuidora nesta sexta-feira (10) e, com isso, alguns bairros do município terão o serviço interrompido.

A interrupção está programada para durar das 9h às 17h, mas a companhia informa, que dependendo do ritmo dos trabalhos, o fornecimento de energia pode ser restaurado antes do horário previsto. Do mesmo jeito, alguns locais onde a interrupção esteja programada, podem não sofrer interrupções, devido a alterações ou cancelamentos da programação.

Veja os locais onde deve haver interrupção:

Bairro Corumbá:

Rua Joseph Danon

Bairro Rocha Freire:

Rua Amaral

Rua Estrela

Rua Irma Barandina

Rua Noemia Brando

Rua Paulo Amaral

Rua Paulo Roberto Tobias

Rua Portugal

Rua Wladimir Villa Franca da Silveira

Rua Zumbi dos Palmares

Bairro Santa Rita:

Avenida Coronel Tinoco