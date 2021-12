Policiais prenderam homem que confessou praticar roubo de cargas no Arco Metropolitano - Divulgação

Policiais prenderam homem que confessou praticar roubo de cargas no Arco MetropolitanoDivulgação

Publicado 09/12/2021 20:29

Policiais Militares do 20 Batalhão entraram em confronto com suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo de carga que atua no Arco Metropolitano e apreenderam armas e drogas em três ocorrências na Baixada Fluminense nesta quinta-feira.

A primeira ação se deu no Arco Metropolitano, quando agentes em patrulhamento suspeitaram de um veículo Ônix de cor branca em atitude suspeita e tentaram uma abordagem. O motorista fugiu com os policiais iniciando uma perseguição.

Na altura do Bairro Geneciano, em Nova Iguaçu, a dupla que estava a bordo do veículo suspeito parou e fugiu a pé para área de mata e dispararam contra os policiais. Houve confronto e um dos suspeitos acabou preso. Levado para a delegacia, ele confessou que atua no roubo de cargas na região do Arco e permaneceu preso.

Em outra ocorrência, policiais militares se dirigiram ao bairro Campo das Torres, em Mesquita após o Batalhão receber denúncias de que os responsáveis pelo assassinato do Subtenente Rogério Brandão, morto em uma emboscada em Anchieta, na quarta-feira, se encontravam no local.

Quando a equipe chegou na região, um grupo de suspeitos fugiu ao avistar a viatura e houve perseguição. Após cerco policial, dois homens foram presos e com eles foram apreendidos um rádio transmissor, 26 Pinos de cocaína e 76 tabletes de maconha. Os suspeitos e o material foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado.

A terceira ocorrência também se deu em Mesquita, quando policiais foram atacados a tiros Rua Santo Amaro e revidaram. Após confronto, um suspeito foi ferido e preso, enquanto os demais fugiram. Com ele foram apreendidos uma pistola, munições e um rádio transmissor.