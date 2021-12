Orquestra musical se apresentou no Hospital da Posse - Divulgação/PMNI

Orquestra musical se apresentou no Hospital da PosseDivulgação/PMNI

Publicado 16/12/2021 08:00

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) foi palco de uma cantata de fim de ano promovida pela Orquestra Racib Pedro, do bairro Ponto Chic. A dez dias do Natal, o grupo trouxe, em seu repertório, canções natalinas, instrumentais e religiosas. Devido ao momento de pandemia, a apresentação aconteceu do lado de fora da emergência.

De acordo com o diretor-geral do HGNI, Joé Sestello, mesmo sem a interação física, os músicos conseguiram levar emoção aos pacientes, acompanhantes e funcionários que cantaram junto, fizeram registros e agradeceram este acolhimento.

“Toda ação de acolhimento proporciona uma energia positiva em cada paciente, familiar ou funcionário. Essa atitude da orquestra é uma forma não só de acolher, como também de oferecer esperança, carinho e conforto a cada um que acompanhou a apresentação”, afirma.

Esta é a segunda vez que a orquestra se apresenta no HGNI. A primeira aconteceu em 2020, quando a unidade enfrentava alta nos casos da Covid-19. Segundo o diretor musical da orquestra, Sandro Augusto Teixeira, a experiência marcou e motivou os músicos que decidiram retornar com um novo repertório.

“Sabemos que existe um trabalho de musicoterapia que alivia o sofrimento e ajuda no tratamento das pessoas com a saúde debilitada. Essa é uma inspiração para retornar ao hospital e, através da música, oferecer conforto, alegria e esperança as pessoas que estão com um parente internado, os pacientes e funcionários que estão atuando na linha de frente” disse.

A dona de casa Shirley dos Santos, de 43 anos, aguardava próximo à emergência a alta do filho que sofreu um acidente de trânsito e passou por atendimento. Quando ouviu as músicas, decidiu acompanhar de perto e ficou emocionada e satisfeita com o resultado.

“Me senti acolhida e abraçada. É como se o ritmo e a música me dissessem que vai ficar tudo bem. É importante essa iniciativa do grupo e a permissão do hospital. Certamente fez bem para mim e para diversas pessoas”, contou.