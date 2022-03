Hospital da Posse suspende medidas restritivas a partir desta quarta-feira - Divulgação

Hospital da Posse suspende medidas restritivas a partir desta quarta-feiraDivulgação

Publicado 08/03/2022 11:22

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) decidiu flexibilizar as medidas restritivas e irá retomar as visitas diárias aos pacientes internados na unidade. Além disso, as cirurgias eletivas, que foram temporariamente suspensas, também serão retomadas, enquanto as entrevistas médicas, que antes eram feitas por telefone, voltarão a acontecer presencialmente com a presença familiar ou acompanhante.

A decisão foi tomada após o município registrar queda no número de internações e atendimentos pela Covid-19 e já vale a partir da próxima quarta-feira. As visitas acontecerão das 15h às 16h e terão duração de 15 minutos. Apenas uma pessoa estará autorizada a entrar na unidade.

A direção alerta que os visitantes devem ficar atento às normas de segurança criadas pelo hospital durante a pandemia, como utilizar máscara durante a permanência na unidade e não andar pelos corredores, com o intuito de evitar a aglomeração de pessoas.

A decisão é uma forma de retomar aos poucos a normalidade da rotina do HGNI. No entanto, tais medidas estão sujeitas a mudanças conforme o cenário epidemiológico do município em relação ao número de casos da Covid-19.