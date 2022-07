A Alexa pode ajudar com várias atividades diárias - Reprodução Amazon

A Alexa pode ajudar com várias atividades diáriasReprodução Amazon

Publicado 20/07/2022 17:48

A Alexa pode ser uma grande aliada na hora de facilitar sua rotina no dia a dia e te ajudar, inclusive, com atividades básicas.

Se você tem uma rotina corrida e sempre se sente sobrecarregada, a Alexa pode ser uma aliada para facilitar seu dia a dia na hora de organizar suas atividades.

Isso porque com a Alexa você consegue deixar planejado o horário que você precisa acordar e como você quer acordar, com músicas, meditação ou notícia. Já para tentar tirar o hábito de mexer no celular antes de dormir e que, inclusive, atrapalha o sono.

Além disso, com a Alexa você não precisa parar para escrever a lista do mercado. Basta ir falando e ela monta para você.

A Alexa também te ajuda a montar sua agenda de compromissos pessoais e profissionais. É só você também ir falando com a smart speaker da Amazon.

Outro ponto chave, é que a Alexa pode ser vital na hora de tornar a sua casa em um ambiente inteligente. Ela pode controlar luz, som, portas e muito mais.

Alexa que mais combina com você. Ficou com vontade de testar? Escolha aqui o smart speaker comque mais combina com você.

* O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo