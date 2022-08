Dicas de presentes em oferta para o Dia dos Pais - Reprodução Amazon

Publicado 11/08/2022 18:48

O Dia dos Pais está chegando e fizemos uma curadoria com várias opções de presentes em oferta na Amazon. Corre que ainda dá tempo de pedir e chegar em casa para o domingo!

Para quem ainda não escolheu o presente de Dia dose está em busca de um presente tecnológico, dois destaques do segmento são o smartphone da Xiaomi Redmi Note 11 Graphite Grey com 128GB em oferta por R$1.314, 05, e o iPhone 11 com 64GB na cor preta por R$3.407,10.