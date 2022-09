Dicas para um banho relaxante. - Reprodução Pexels

Publicado 19/09/2022 10:00

O ato de conseguir se desligar e relaxar após um dia de trabalho também é essencial para aumentar sua qualidade de vida e até ajudar na sua produtividade. Por isso, separamos alguns detalhes que farão a diferença na hora de tomar um banho relaxante no final do dia.

Já um outro item que pode fazer toda a diferença na hora do seu banho é escolher uma música que te acalme e traga boas energias, desde fundo musical de natureza até o seu cantor favorito. Mas nada de ficar no mood olhando o celular. Vale colocar a música em uma caixinha de som para melhorar a experiência.

Por fim, uma outra dica que vai fazer a diferença no seué após ligar o chuveiro quente pingar algumas gotinhas de óleo essencial de lavanda no chão do box que espalhará o aroma em contato com a água.