Dicas de organização para sua casa - Reprodução Pexels

Publicado 24/10/2022 16:45

Se você está em busca de colocar a casa em ordem e quer descobrir as melhores estratégias de organização, algumas dicas podem ser ótimas aliadas. Confira!

Você tem a sensação que arruma o seu armário ou closet hoje e amanhã já começou a ficar tudo bagunçado? Uma dica para resolver essa questão é dividir suas roupas por setores. E para te ajudar a manter os setores da sua casa em ordem, nada melhor do que caixas organizadoras.

Hoje você encontra vários estilos de caixas organizadoras para colocar sua casa em ordem. Desde modelos clássicos que lembram escritório até versões clean e rústicas.

A dica aqui é separar suas peças pelos segmentos. A caixa organizadora dos biquinis, dos chapéus, da skincare e de outros itens e peças que você tenha dificuldade e acabam ficando empilhadas na sua casa.

As caixas organizadoras também podem ser aliadas em outros setores da sua casa, como para reunir os itens da sua bancada do banheiro ou ajudar a dividir por setores as comidas da sua cozinha.

Já uma outra aliada na hora de organizar sua casa são as etiquetas. Além de colocar em caixas, escrever as categorias pode fazer toda diferença no seu dia a dia.

Além disso, se você quer se aprofundar no tema de organização da casa, a autora Marie Kondo é uma das experts no tema e reúne várias dicas em seus livros. Confira aqui.

* O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo