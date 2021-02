Mariana Haido, pedagoga do Qconcursos divulgação

Por Mariana Haido

Publicado 23/02/2021 06:00

É inegável que 2020 foi um ano de mudanças marcadas pelo Coronavírus. Na Educação, não foi diferente. Sabemos que a Educação a Distância (EAD) existe há tempos, mas muitos vivenciaram seu primeiro contato com ela durante a pandemia, por meio de aulas que foram migradas do modelo presencial para o on-line. Dessa forma, Instituições de Ensino tiveram a oportunidade de se manterem ativas, podendo continuar a oferecer seus serviços no modo virtual. Tal situação minimizou impactos do isolamento social, apesar dos inúmeros problemas que ainda persistem, mas que não serão abordados neste artigo.



É importante ressaltar que a EAD envolve conceitos diversos, que vão além da aula on-line. O que ganha destaque aqui é que muitos professores, gestores de Educação e profissionais de Pedagogia foram surpreendidos com a notícia da transformação das aulas presenciais para os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), sem nem mesmo terem acesso à capacitação.



Com resiliência e determinação, ajustaram-se às mudanças e acompanharam as necessidades que foram surgindo, desenvolvendo competências que antes não se mostravam vivas em suas realidades. Assim, motivaram e estimularam os estudantes, que também enfrentaram o imenso desafio em suas práticas de aprendizado. A certa resistência à modalidade on-line que anteriormente era demonstrada por muitos, cedeu lugar a uma adaptabilidade ao uso de recursos didáticos virtuais.



Logo, cada vez mais, cabe aos profissionais envolvidos neste contexto, o estudo e a busca por atualizações em métodos de ensino que proporcionem experiências educacionais adequadas a este novo cenário. Diversas ofertas de cursos em AVAs estão sendo disponibilizadas, com uma crescente demanda no Brasil e no mundo, colocando em evidência ações remotas e híbridas como opções para o momento que estamos vivendo. Estas alternativas marcam o redirecionamento de modelos e de técnicas educativas, que poderão ser consideradas na EAD, contribuindo com o seu avanço, com base em estratégias metodológicas planejadas para os processos de ensino-aprendizagem e de avaliação.



Que possamos, então, aproveitar a situação para visualizar as verdadeiras necessidades acadêmicas, usando a tecnologia digital em benefício do compartilhamento de boas práticas, da construção de saberes e da promoção da autonomia na Educação.

É pedagoga do Qconcursos