Everton Gomes é cientista político e secretário municipal de Trabalho e Renda - divulgação

Everton Gomes é cientista político e secretário municipal de Trabalho e Renda divulgação

Publicado 24/02/2023 05:00

O município do Rio tem vocações interessantes para oportunidades de trabalho e renda. Eventos é uma delas. A previsão é de que neste ano o maior Carnaval da nossa história movimente cerca de R$ 4,5 bilhões na cidade. Em cada dia de desfile na Sapucaí foram, em média, 20 mil trabalhadores, considerando apenas as credenciais concedidas pela Riotur, não inclusos os informais. Estima-se que 45 mil pessoas tenham trabalhado oficialmente no evento.

A retomada do Carnaval de rua, a estrutura moderna da Nova Intendente e palcos espalhados pela cidade atraem turistas e movimentam a Economia, abrindo portas para trabalho e renda. Um levantamento do Empregos.com.br, portal de recolocação profissional do país, mostra importante mudança em relação à oferta de vagas no Carnaval: o número de oportunidades de trabalho fixo ficou 46% maior do que em relação a 2022. Foram 26.286 oportunidade abertas para trabalhos fixos nas áreas de hotelaria, serviços e comércio, setores tradicionalmente mais demandados durante o evento. O número é o maior dos últimos cinco anos.

O principal terminal rodoviário carioca e segundo maior da América Latina em movimentação de passageiros previa registrar quase meio milhão de viajantes em suas instalações a partir da quinta-feira antes do começo do Carnaval, segundo a concessionária que administra a Rodoviária do Rio. O número de turistas chegando à cidade por ônibus também foi grande. De 16 a 27 de fevereiro, a rodoviária carioca estimava movimentar 249 mil desembarques, ou seja, oportunidades para cariocas que trabalham em hotéis, restaurantes, bares e diversos segmentos fora as costureiras, aderecistas, pintores, escultores e um contingente de pessoas, muitas vezes sem formação específica ou especialização, que compuseram as equipes durante o ano. Todo esse grupo faz o Carnaval acontecer para receber estes milhares de pessoas não só na Sapucaí como também nos blocos espalhados por toda a cidade.

A Prefeitura do Rio espera uma movimentação econômica 12,5% maior do que em 2020, a última festa completa antes da pandemia. Desse montante, só o Carnaval de rua deve ser responsável por R$ 1,2 bilhão, um crescimento de 20% em relação a 2020, último ano em que os blocos desfilaram na cidade. Os números são da segunda edição do estudo Carnaval de Dados, publicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, em parceria com o Instituto Fundação João Goulart e com a Riotur.

A expectativa da prefeitura é que a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) de turismo seja 20% maior do que em fevereiro de 2020, passando de R$ 19,4 milhões para R$ 23,3 milhões. Certamente teremos o Carnaval com maior geração de trabalho e renda da história em 2023, o que abrirá portas para muitas oportunidades de empregos no Rock In Rio, shows internacionais, congressos e demais eventos que combinam com a beleza do Rio.

Na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, abrimos semanalmente parcerias novas empresas tais como hotéis, restaurantes e outras para encaminhar os mais de 400 mil currículos que temos em nosso banco de dados. Pela outra ponta investimos na capacitação para formar mão de obra qualificada que atenda às necessidades do mercado cada vez mais exigente.

Everton Gomes é cientista político e secretário municipal de Trabalho e Renda