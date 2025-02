Isa Colli é jornalista e escritora - Divulgação

Publicado 20/02/2025 00:00

Desde 1947, o Relógio do Juízo Final, criado pelo Boletim de Cientistas Atômicos, representa a proximidade da humanidade de uma catástrofe global. Seu ajuste não é aleatório, mas baseado em fatores cientificamente comprovados, como a ameaça nuclear, crises ambientais e instabilidades geopolíticas. Atualmente, o Relógio marca 90 segundos para a meia-noite, a menor margem de segurança já registrada. Sua configuração é definida por análises científicas e relatórios de especialistas.

Ao longo das décadas, os ponteiros oscilaram conforme avanços e retrocessos nas relações diplomáticas e políticas internacionais.

A ameaça nuclear continua sendo um dos maiores riscos globais. Os Estados Unidos, ao expandirem sua presença militar e abandonarem acordos cruciais como o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF), aumentam a instabilidade mundial. O apoio político e militar a Israel intensifica os conflitos no Oriente Médio, elevando as chances de confrontos armados. Israel, por sua vez, mantém um arsenal nuclear não declarado e adota políticas expansionistas que agravam a crise geopolítica na região.

A saída dos Estados Unidos de organismos multilaterais e do Acordo de Paris sobre Mudança Climática compromete os esforços globais para conter o aquecimento global, um dos maiores desafios ambientais do século. O enfraquecimento dos tratados comerciais impulsiona o nacionalismo econômico e dificulta a implementação de soluções conjuntas para problemas globais.

Israel desempenha um papel fundamental na geopolítica do Oriente Médio. A ausência de compromisso com acordos diplomáticos e a adoção de estratégias militares preventivas ampliam as tensões e impactam diretamente a percepção global do risco nuclear. Aumento das crises humanitárias e conflitos armados reforçam a manutenção dos ponteiros do Relógio em uma posição crítica.

Na América do Sul, Brasil e Argentina são peças-chave no cenário geopolítico. O Brasil, como maior economia da região, pode influenciar políticas ambientais e energéticas globais. No entanto, cortes em investimentos na sustentabilidade e a exploração de recursos naturais sem regulamentação eficaz podem acelerar as mudanças climáticas. A Argentina, por sua vez, passa por um momento de reestruturação política e econômica, cujas decisões podem impactar o equilíbrio comercial e ambiental da região.

O conflito entre Rússia e Ucrânia também influencia o Relógio. A retórica nuclear da Rússia e a instabilidade na região elevam o risco de uma escalada militar global. A crise econômica resultante da guerra afeta cadeias de suprimentos globais e a segurança alimentar, acelerando crises humanitárias.

Outros conflitos, como a guerra civil no Iêmen e a instabilidade no Sudão, agravam o cenário global. O aumento da circulação de armas em zonas de guerra e a falta de governança eficaz elevam o risco de escaladas imprevisíveis que podem comprometer a estabilidade mundial.

Apesar dos desafios, ainda há soluções para reverter essa tendência. O fortalecimento de tratados de desarmamento nuclear, investimentos em energia renovável e regulações internacionais para a inteligência artificial podem reduzir os riscos e afastar os ponteiros do Relógio da meia-noite.

O Relógio do Fim do Mundo não é apenas um alerta simbólico, mas um reflexo de dados científicos e análises estratégicas que indicam o nível de vulnerabilidade global. A história mostra que é possível reverter essa trajetória, desde que haja cooperação internacional e compromisso com soluções sustentáveis. O futuro não está definido. Cabe à grande maioria da humanidade contrária a conflitos não se calar, e começar a manifestar seu desejo por paz, nem que tenha que segurar os ponteiros com suas próprias mãos.

Por Isa Colli, jornalista e escritora