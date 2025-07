Douglas Ruas - Divulgação

Douglas RuasDivulgação

Publicado 25/07/2025 00:00

Nos últimos anos, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, sob a gestão do governador Cláudio Castro, tem investido de forma estratégica em projetos que transformam a realidade do espaço urbano dos municípios, impactando diretamente a vida das pessoas.



Na Secretaria de Estado das Cidades, temos projetos em curso de norte a sul do território fluminense. São soluções que incluem obras de infraestrutura, que garantem mais respeito no ir e vir das pessoas, e de mobilidade urbana, que reorganizam bairros inteiros e reduzem o tempo de deslocamento dos cidadãos.



Costumo adaptar e usar o conceito de “mobilidade humana” junto à equipe da secretaria para nortear nossas ações. Isso significa pensar em cada obra como uma oportunidade de garantir mais dignidade, acesso e qualidade de vida para quem vive e trabalha no estado.



A “mobilidade humana” vai além do deslocamento. Ela envolve o direito de circular com segurança, de aproveitar melhor o tempo, de ver seu bairro crescer e de ter orgulho da cidade em que vive.



E tudo isso só é possível graças a um trabalho conjunto poucas vezes visto no Rio de Janeiro: o Governo do Estado atua em parceria com as prefeituras para que cada obra entregue seja resultado de escuta, planejamento e compromisso real com as demandas da população.



Em Macaé, por exemplo, inauguramos em setembro de 2024 a Ponte Deputado Cláudio Moacyr de Azevedo, uma obra emblemática para o Norte Fluminense. A estrutura, com mais de 280 metros de extensão e investimento superior a R$ 40 milhões, resultou em uma redução de até 40% no tempo de deslocamento dos moradores, segundo dados da prefeitura. É tempo devolvido às famílias e ao lazer.



Já em São Gonçalo, o projeto MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), com 18 km de extensão e mais de 50% das obras concluídas, está mudando não apenas a paisagem, mas também a autoestima da cidade. Trata-se de uma requalificação urbana de grande porte, que tem valorizado imóveis em até 30%, de acordo com a Rede CIA (Consultores Imobiliários Autônomos), e incentivado comerciantes e moradores a investirem em seus próprios espaços.



Quando trabalhamos juntos, os resultados aparecem: na rua, no comércio, na rotina de quem antes via o deslocamento como um fardo diário.



A história de cada comerciante, como o empreendedor que reformou a fachada da escola de música ou o dono da pensão que viu seu negócio crescer com o aumento da circulação de pessoas, mostra que o investimento em infraestrutura gera movimento, oportunidades e transformação real.



Obras públicas, quando feitas com planejamento e sensibilidade social, deixam de ser apenas estruturas e passam a ser soluções de vida. Por isso, temos reafirmado em todas as regiões do estado o compromisso de seguir investindo onde o impacto é real e direto: no dia a dia das pessoas.

Douglas Ruas é secretário de Estado das Cidades do Rio