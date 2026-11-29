Publicado 29/11/2026 00:02

Era um dia cinza, como um outro dia cinza qualquer. Gotas de chuva caíam do céu e morriam na escuridão do dia ainda não amanhecido. Um solitário dia ainda não amanhecido.

A solidão é dor que diminui a alma. O que se sente é sentimento errado. É um desviver a beleza que a natureza oferece para alegrar os dias.

É um fechar de janelas.

A janela aberta deixa entrar um frio incomodativo para um mês de primavera. Levanto e vou à cozinha. Abro e fecho armários em busca de alguma desarrumação. E nada. Tudo cuidadosamente cuidado.

Percebo que os dias que, no passado, foram diminutos agora são eternos. Não passam. Principalmente, antes de amanhecerem.

Lembro a tia Janete que dizia de minha aridez e da impossibilidade de alguém me amar. Eu fingia surdez. E limpava a casa. A casa está limpa. Então, resolvo aproveitar e cozinhar.

Há na geladeira algumas sobras que me inspiram a fazer um empadão. Sei como fazer.

Resolvo fazer alguns molhos para deixar pronto, em caso de receber visitas. Massa é refeição fácil de agradar.

Tia Janete não me achava agradável. Ela morreu. E eu estou viva. Vejo alguns limões no cesto de frutas. Decido fazer uma torta. Faço tortas saborosíssimas. Sei separar os ingredientes e sei juntá-los. Sei a quantidade certa do que dá a doçura. Sei o tempo do fogo. Sei desenformar. E sei servir aos convidados quando os convidados vêm. Eles nunca vêm.

Lembro que tenho médico marcado para as onze. Eu decido chegar às oito. Talvez tenha algum encaixe. Alguma falta.

Falta limpar a louça que eu usei para o empadão e para os molhos. E também para a torta de limão. Ela está tão bonita. Vou deixar no centro da mesa. Que mal há se ninguém vier?

As horas, há muito, são vazias.

Cuidei de tia Janete até a morte. Não nos dávamos bem e não nos dávamos mal. Não nos dávamos. É isso.

O dinheiro da minha aposentadoria é o suficiente para manter tudo limpo. A limpeza do túmulo dos meus que morreram é dever que não entrego a ninguém. Os trabalhadores do cemitério reconhecem o meu zelo e comentam a minha disciplina. Já pensei em convidá-los para comer a torta de limão. Parei no pensamento. É todo mundo tão atarefado.

Adelia, uma vizinha que insiste em sairmos juntas, disse que a vida passa rápido e que eu deveria aproveitar. Passa nada.

Tia Janete deixou uma boa herança. Deixou porque não tinha ninguém. Eu nem mexo no seu dinheiro. O Geraldo do banco é quem cuida para mim. Até pensei em levar uma torta de limão para ele, mas e se ele tiver diabetes? Difícil saber.

Fico vendo essa gente que sai em excursão para fazer amizades. Acho bobagem. Os dias fora de casa demoram ainda mais para passar.

Fico esperando a mudança de estação. Esse frio não está na estação certa. O frio é bom para comer doce. O dia está cedo demais para partir a torta. E antes de ir ao médico não é bom comer doce.

O relógio da sala marca as horas. Elas nascem e morrem como tudo. Ontem, coloquei uma música e dancei o passado e lembrei de Arthur. A última vez que estivemos juntos ele me afagou com tanta ternura que tive vontade de chorar.

Faz tempo que não choro. Nem quando descasco a cebola para o empadão.

Há algum tempo, não tenho apetite, mas cozinho mesmo assim. É bom porque preenche as horas. A solidão cortante das horas. Nos dias cinzas, as horas parecem não partir. Nem parir.

