A festa terá um cronograma diversificado para atender a todos os públicos, desde a melhor idade até crianças e jovens - Divulgação

A festa terá um cronograma diversificado para atender a todos os públicos, desde a melhor idade até crianças e jovensDivulgação

Publicado 26/02/2025 23:19

O Carnaval 2025 em Paracambi promete ser um marco na história da cidade. Com o tema "Reconstruindo nossa história", a festa busca resgatar a memória cultural local e reviver os tempos áureos da folia paracambiense. Mais do que uma celebração, o evento reflete a retomada do crescimento e da identidade do município sob a gestão do prefeito Andrezinho Ceciliano.

A prefeitura de Paracambi, em parceria com a Funarj e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, estruturou um cronograma diversificado para atender a todos os públicos, desde a melhor idade até crianças e jovens foliões.

A programação começa no dia 27 de fevereiro com um pré-carnaval especial para a Melhor Idade, ao som da banda Os Devaneios, no Clube Municipal Cassino de Paracambi, às 18h. No dia seguinte, 28 de fevereiro, o Baile Oficial de Abertura dará início à festa, com apresentação do Grupo Último Lance.

A partir de 1º de março, os blocos de rua entram em cena, acompanhados por shows e rodas de samba a partir das 17h, trazendo de volta a tradição do carnaval de rua da cidade. Entre as atrações confirmadas estão O Batuke 021, Grupo Lira de Ouro, Caju pra Baixo, Juninho Marassi e Gutemberg. Os pequenos foliões também terão espaço garantido com os bailes infantis e matinês, programados para os dias 3 e 4 de março.

Para encerrar com chave de ouro, no último dia de festa, a cantora Marvvila será a grande atração, trazendo um show repleto de energia e samba no pé.

O Carnaval 2025 não é apenas uma festa, mas um reflexo do novo momento que Paracambi vive. A atual gestão municipal tem investido na revitalização da cidade e no fortalecimento da cultura como parte essencial desse processo. O evento, além de promover lazer e diversão, também movimenta a economia local, beneficiando comerciantes, artistas e prestadores de serviço.

Com essa iniciativa, Paracambi reafirma sua identidade cultural e fortalece seu papel no cenário festivo do estado do Rio de Janeiro, mostrando que a tradição e a modernização podem caminhar juntas para reconstruir a história da cidade.