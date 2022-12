Contas de 2021 da prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, foram aprovadas pelo TCE-RJ - Divulgação

Publicado 18/12/2022 10:21

Paraíba do Sul - O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), órgão responsável por fiscalizar os gastos públicos das prefeituras, emitiu, na última sexta-feira (16) um parecer favorável à aprovação das contas da chefe do Executivo de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, relativas ao ano de 2021. Há sete anos um prefeito de Paraíba do Sul não tinha as contas aprovadas pelo TCE-RJ.

“Não nos deixaram realizar a transição, pegamos a prefeitura no escuro, sem dinheiro, cheia de credores batendo à porta e com mais de R$ 500 milhões em dívidas.... Enfim! Com muita luta, administrando com responsabilidade, com uma equipe de secretários completamente técnica, conseguimos levantar a situação real e o resultado, além das obras que estamos realizando, está aí: contas aprovadas! Quando se trabalha com respeito ao dinheiro do povo o reconhecimento vem! Quero parabenizar toda a minha equipe que foi incansável”, explicou Dayse.

Agora, a Câmara Municipal, em sessão plenária, deverá votar pela aprovação ou não das contas da prefeita relativas ao exercício de 2021.

“Este parecer do TCE-RJ demonstra que, mesmo com toda a dificuldade que encontramos no ano passado, conseguimos administrar a cidade com probidade e responsabilidade. Foi difícil, mas o compromisso com o erário público, assim como comprometimento com as necessidades dos sul-paraibanos são prerrogativas deste governo”, finalizou o secretário de Controle Interno, Diógenes Borsato.