Prefeita, Dayse Onofre, esteve presente ao eventoDivulgação

Publicado 20/12/2022 11:24

Paraíba do Sul - No último sábado (16), o evento “Natal Solidário” lotou o Riachuelo Esporte Clube (REC). Famílias, crianças e munícipes em geral prestigiaram a tradicional celebração natalina que mistura união, solidariedade e inclusão.

O Natal Solidário é um evento de cunho social que visa levar a alegria do Natal para as crianças sul-paraibanas, através de brincadeiras, distribuição de brinquedos e, claro, o Papai Noel. É realizado pela Prefeitura de Paraíba do Sul, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, sedo totalmente gratuito e aberto ao público, a celebração contou com a presença de centenas de famílias sul-paraibanas.

A chegada do Papai Noel de helicóptero, logo pela manhã, foi um dos pontos mais aguardados do evento. O Bom Velhinho pousou no campo do clube e foi recepcionado pelos presentes que o aguardavam com euforia. A emoção tomou conta da criançada e até dos adultos.

A diversão também aconteceu na parte interna do clube. Os espetáculos infantis foram apresentados pelo Tchesco Vilarres, experiente palhaço formado na Escola Nacional de Circo Viva e ganhador de quadros de talentos, como “Caldeirão com Mion”, da TV Globo. O animador trouxe uma galera já conhecida da criançada, como os personagens “Marsha e o Urso”, “Galinha Pintadinha”, “Baby Shark”, “Patrulha Canina”, dentre outros sucessos, que fizeram a alegria dos pequenos. Atrações circenses, como contorcionistas, malabaristas, exposição de equilibrismo, monociclo, e mágicos agradaram o público de todas as faixas etárias. Durante as apresentações, houve distribuição de pipoca, refrigerante e picolé para a população.

Ao final, todos as crianças receberam presentes de alta qualidade, superando todas edições passadas do evento. A variedade dos brinquedos entregues ia desde bola de futebol e cozinha infantil até carrinhos e bonecas de diversos tamanhos, dentre tantos outros que podiam ser escolhidos pelos pequenos.

“Foi difícil não se emocionar com a alegria das crianças ganhando uma boneca ou um carrinho de brinquedo. Para outros, pode parecer algo trivial, mas para a maioria deles é o único presente que ganharão neste Natal. Ver o sorriso no rosto desses pequenos enche o nosso coração de alegria e de gratidão. Sensação de dever cumprido”, finalizou a prefeita, Dayse Onofre, que trouxe, em 2021, o Natal Solidário de volta após um hiato de anos que o evento não acontecia.