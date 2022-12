Formação tem por objetivo apresentar aos novos professores os documentos que determinam as diretrizes para o trabalho pedagógico na rede - Divulgação

Formação tem por objetivo apresentar aos novos professores os documentos que determinam as diretrizes para o trabalho pedagógico na redeDivulgação

Publicado 22/12/2022 13:14

Paraíba do Sul - Aconteceu na manhã da última segunda-feira (19), a Reunião Geral de Planejamento e Organização do Trabalho Pedagógico para o 1º Bimestre do Ano Letivo de 2023. Reuniram-se com o Secretário Municipal de Educação, Elder Azevedo, a secretária adjunta, os gestores das escolas da Rede Municipal de Ensino, a equipe de Supervisão, a equipe de Pedagogos das Unidades Escolares e as coordenadoras pedagógicas do Departamento de Ensino.

Os assuntos tratados na reunião foram: a organização e gestão da educação nas unidades escolares, matrículas 2023, o trabalho com diversos projetos como aula passeio, ampliação da jornada escolar com esportes, clube do livro, jornal escolar, rádio escolar, artes na escola, JEM (Jogos Estudantis Municipais), jogos e games, salas de aulas invertidas e rotacionais entre outras propostas. A hora atividade de 1/3 para o planejamento docente foi também assunto de extrema importância abordado no encontro.

No mês de janeiro terá início a Formação em Serviço dos novos docentes da rede municipal. A formação tem por objetivo apresentar aos novos professores os documentos que determinam as diretrizes para o trabalho pedagógico na rede. Plano de Curso, Plano de Ensino, Plano de Ensino Individualizado, Desenho Geral da Aprendizagem, Sequência Didática, Rotina Diária, Metodologias Ativas, Técnicas de Estudos, O Lúdico e a Brincadeira nos processos de interação e aprendizagem, Avaliação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental serão temas e assuntos trabalhados nas formações.

Também estão previstas formações continuadas para professores que já compõem o quadro de profissionais da rede, Gestores, Supervisoras e coordenadoras do Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica, bem como o início dos trabalhos para a 3ª edição da Feira Literária que terá como tema “Contos e Lendas Indígenas e Africanos”.

“Finalizar um ano letivo com uma pauta de inovações, implementações e cronogramas para o próximo ano, com certeza nos conforta e empolga. Pois traz grandes perspectivas e direcionamentos para o trabalho em 2023. Sinto uma educação totalmente comprometida com o melhor para nossos alunos. E isso é o que verdadeiramente importa. Trabalhamos por eles”, comentou Leilaine da Silva, vice-diretora da Escola M. Paulo Lacerda.