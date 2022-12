O sorteio foi transmitido ao vivo através do Facebook oficial do município - Divulgação

Publicado 26/12/2022 09:29

Paraíba do Sul - Na noite da última quinta-feira (22) foram sorteados os 42 prêmios da campanha do IPTU 2022 da Prefeitura de Paraíba do Sul. Transmitido ao vivo através do Facebook oficial do município, o sorteio contou com a apresentação do jornalista Vagner Soares e a presença de secretários municipais, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas, representantes da sociedade civil e fiscais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, foram cerca de 44 mil cupons depositados na urna este ano. No total, foram arrecadados R$ 18.506.100,30 (Dezoito milhões, quinhentos e seis mil, cem Reais e trinta centavos), São R$ 3 milhões a mais que em 2021. “Estamos muito felizes, mais uma vez a população sul-paraibana mostrou que acredita neste governo e compareceu, quitando seus tributos”, afirmou o secretário da pasta, Luiz Carlos de Luca.

Neste ano a novidade ficou por conta dos prêmios. Foram sorteadas 10 Televisores de 32’, 10 Geladeiras, 10 Máquinas de Lavar, 10 ar condicionados, uma moto tipo Biz e um automóvel 0km. A Secretaria de Fazenda avisará aos ganhadores, através dos telefones informados nos cupons sorteados, quando poderão retirar os prêmios.

– O povo chegou junto mais uma vez! É desta forma também que você, sul-paraibano, pode contribuir com o crescimento de Paraíba do Sul. Mantendo seus tributos em dia, afinal, é com o seu dinheiro que estamos podendo fazer essa reconstrução de nossa cidade – explicou a prefeita Dayse Onofre.

Confira os ganhadores dos prêmios:

Televisor 32’:

Paulo Alves Pereira – Santo Antônio

Wagner Rocha Braga – Grama

Ricardo Silvestre – Jatobá

Andréia Martins Romeu – Centro

Júlia César F. Nunes – Inema

Mônica Lopes Silva – Werneck

Alzanir Malheiros – Lava-pés

Marcelo Alves – Grama

Ronaldo Guimarães – Limoeiro

Fernanda Duarte – Limoeiro



Ar-condicionado Split:

Vinícius S. da Rocha – Centro

Márcia Helena Lameck – Werneck

Francisco V. Santana – Lava-pés

Vimacol – Centro

Sérgio Henrique Neto – Werneck

Ana Ribeiro Oliveira – Parque Morone

Sílvia R. Leal – Ponte Preta

Valna M. F. do Nascimento – Grama

Maria da Conceição da Costa – Centro

Edson de Araújo Coelho – Santo Antônio



Geladeiras:

André Moreira Braga – Cerâmica

Júlio Lourenço Tavares – Parque Salutaris

Regina de Castro – Jatobá

Neide Lima Alves de Souza – Centro

Carlos Cardoso Santana – Centro

Nair Maria Rocha – Santo Antônio

Nelson Gabriel Guedes – Centro

Ana Soares Rodrigues – Centro

Dário Garcia de Andrade – Centro

Zélia Ferreira Alves – Inema



Máquina de Lavar:

Josiane de Cristo da Silva – Santo Antônio

Neide Vargas – Centro

Juraci Oliveira – Vila Salutaris

Jussara Carius – Parque Morone

Marcéia Monteiro Lara – Parque Niágara

Marta Cristina Oliveira – Inema

Carlos Roberto Barbosa – Grama

Robson Araújo – Brocotó

Maria Vieira Pereira – Lava-pés

Dorval Vieira Santana – Cerâmica



Moto tipo Biz:

Eduardo de Oliveira – Centro

Automóvel 0Km:

Augusto José Ariston – Werneck