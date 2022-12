A estudante do 8º ano Maria Gabriela Motta Quintela, de 14 anos: medalha de bronze na 17ª edição das OBMEP - Divulgação

A estudante do 8º ano Maria Gabriela Motta Quintela, de 14 anos: medalha de bronze na 17ª edição das OBMEPDivulgação

Publicado 28/12/2022 14:20

Paraíba do Sul - Maria Gabriela Motta Quintela, de 14 anos, estudante do 8º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Antônio Ignácio Coelho, em Sebollas, conquistou uma medalha de bronze na 17ª edição das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

“Na primeira fase eu não esperava passar, fiz a prova como todos, mas quando a Adriele (professora de matemática) falou que eu havia passado, decidi me dedicar para a segunda fase. Então estudei muito para ter um bom desempenho e a ajuda dela (Adriele) foi essencial. A ela que sempre me ajudou bastante, dentro e fora da escola, sou muito grata”, disse Maria Gabriela.

O mérito da conquista é dividido entre a aluna, professores e a escola, uma vez que há dedicação em promover o aprendizado por parte dos profissionais da educação e a dedicação dos estudantes em aprender. A professora de matemática, Adriele Rodrigues, se empenhou em ajudar os classificados na primeira fase da avaliação.

“A Olimpíada de Matemática é um projeto do qual eu os incentivo a participar. Propus aos estudantes que passaram para a segunda fase que realizássemos um trabalho de estudos extraclasse, com materiais específicos. Gabi foi uma das estudantes que se dedicou e levou muito a sério o estudo em casa, sempre tirando dúvidas comigo e assim conseguiu conquistar o bronze, o que me deixa muito feliz”, disse Adriele.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é um projeto nacional, disponível para todas as escolas do país, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Um dos seus principais objetivos é identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas. Seu público alvo são os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio.

A Escola M. Vereador Antônio Ignácio Coelho foi premiada com um kit de materiais didáticos.

“Maria Gabriela, que sempre se mostrou muito estudiosa, interessada e capaz, não mediu esforços para tal conquista”, contou a diretora Alessandra Magdalena.