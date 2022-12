Após 8 anos sem comemorações, o Show da Virada gera grande expectativa na população - Reprodução

Após 8 anos sem comemorações, o Show da Virada gera grande expectativa na populaçãoReprodução

Publicado 30/12/2022 08:40

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul está preparando um evento histórico para receber o novo ano em grande estilo. A comemoração do Réveillon sul-paraibano reunirá artistas locais e o fenômeno do pagode Mumuzinho, num palco especialmente montado na Praça Marquês de São João Marcos (Jardim Velho). O evento terá dois dias de festa, 30 e 31. A Grande Virada contará ainda com cinco minutos de queima de fogos de artifício de baixo ruído e segurança reforçada.

Após oito anos sem comemorações, o Show da Virada gera grande expectativa na população. Com a espera de um grande público, incluindo munícipes e turistas vindos dos municípios vizinhos, a Grande Virada começa antecipadamente, ainda no dia 30. Reunindo artistas sul-paraibanos consagrados, o início do evento conciliará diversos estilos musicais, diversificando desde o rock nacional e internacional até o sertanejo e MPB. O setlist da noite de estreia buscará dar espaço a atrações que desenvolvem a cultura local.

No dia 31, o pagode carioca toma conta do palco do Jardim Velho. A abertura da grande noite da virada fica por conta do grupo Toque de Qualidade. Com 12 anos de estrada, o grupo trirriense reúne o melhor do pagode contemporâneo com muita simpatia e energia positiva.

O cantor Mumuzinho, um dos pagodeiros mais ouvidos do Brasil, brindará os primeiros segundos do novo ano em Paraíba do Sul. O ator e cantor, natural do bairro Realengo, no Rio de Janeiro, acompanhará o público na contagem regressiva com sucessos inesquecíveis de sua carreira, como “Fulminante”, “Eu Mereço Ser Feliz”, “Curto Circuito, “Mande Um Sinal” e tantos outros. O artista já acumula quase 1 bilhão de visualização no YouTube, quatro discos de platina e dois de ouro, além da experiência como jurado em uma das maiores competições musicais do país, o “The Voice Brasil +”.

QUEIMA DE FOGOS DE BAIXO RUÍDO

Neste ano, uma novidade fará parte das atrações do Réveillon. O espetáculo tradicional da queima de fogos para a recepção do ano novo durará 5 minutos, contando apenas com os fogos de baixo ruído. Essa atitude foi tomada pensando em reduzir os impactos causados aos animais de estimação, idosos e crianças com necessidades especiais.

SEGURANÇA

Com o objetivo de coibir irregularidades neste período de alta temporada, a organização do evento reforça a estrutura de segurança no evento. Ao todo, quatro torres de segurança em pontos estratégicos serão instaladas, além de 68 seguranças particulares e os efetivos das forças de segurança municipal e estadual.

Para que 2023 chegue sem transtornos e que todos possam aproveitar a festa sem nenhum incidente, todo o espaço aberto do evento será monitorado para que o público possa aproveitar com mais segurança.

O evento ainda contará com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A Grande Virada é uma realização da Prefeitura de Paraíba do Sul através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.