Milhares de pessoas se reuniram no Jardim Velho para se despedir de 2022 e recepcionar o novo anoDivulgação

Publicado 03/01/2023 08:07

Paraíba do Sul - Com dois dias de festividades, o Réveillon 2023 em Paraíba do Sul ficará para a história da cidade. Com recorde de público; a multidão tomou conta do palco montado no Jardim Velho para assistir a chegada do novo ano. O cantor ‘Mumuzinho’ guiou o público após a contagem regressiva para 2023. O espetáculo de fogos de artifício iluminou o céu sul-paraibano por cinco minutos mágicos.

Milhares de pessoas se reuniram no Jardim Velho para se despedir de 2022 e recepcionar o novo ano com muita energia positiva. A festa do Réveillon atraiu milhares de pessoas. Os dados foram divulgados pela Guarda Civil Municipal, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública do município de Paraíba do Sul. A festa contou com uma grande estrutura operacional e de segurança, que superou a expectativas dos participantes e garantiu que a diversão não fosse interrompida por possíveis imprevistos.

No primeiro dia, a abertura do evento ficou por conta do grupo Toque de Qualidade. Os pagodeiros, naturais de Três Rios, trouxeram toda positividade e alto astral para o palco e deixaram sua marca registrada.

O mais esperado da noite, o ator e cantor de pagode, Mumuzinho, sucesso absoluto na indústria musical nacional, brindou os primeiros segundos 2023 de junto com a plateia do Jardim Velho. O samba no pé, o carisma e o carinho com o público marcaram o show do cantor, que apresentou sucessos inesquecíveis da sua carreira, como “Fulminante”, “Eu Mereço Ser Feliz”, “Curto Circuito, “Mande Um Sinal” e muitos outros.

Os artistas sul-paraibanos já consagrados na cidade foram os responsáveis por estrear o primeiro dia do ano. Oito atrações musicais embalaram o público do Jardim Velho no dia 1º de janeiro. O setlist da noite agradou todos os públicos, diversificando desde o rock nacional e internacional até o sertanejo e MPB.

“Foi uma das maiores viradas de ano da história da nossa cidade. Foi uma honra poder vivenciar e fazer parte desse momento junto com todos os sul-paraibanos. 2022 foi um ano de muita luta e trabalho e 2023 não será diferente. Vamos juntos!”, disse a prefeita Dayse Onofre, que acompanhou o show da virada na Beira Rio.

Com o objetivo de coibir irregularidades neste período de alta temporada, a organização do evento reforçou toda a estrutura de segurança no evento. Torres de segurança em pontos estratégicos foram instaladas, além de 68 seguranças particulares e os efetivos das forças de segurança municipal e estadual.

Além da Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Seguranças (SAMU) trabalharam nas ocorrências do evento.