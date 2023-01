O artista plástico sul-paraibano Rogério Elisiário, o pai Tat’etu Lengulukenu - Divulgação

O artista plástico sul-paraibano Rogério Elisiário, o pai Tat’etu LengulukenuDivulgação

Publicado 05/01/2023 15:10

Paraíba do Sul - O artista plástico sul-paraibano Rogério Elisiário, o pai Tat’etu Lengulukenu, participa da “Exposição Cidadania”, no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, aberta ao público desde 20 de novembro de 2022. A coleção exposta trazia bandeiras inéditas e de trajes doados por Zaira Trindade – que já tinham sido vistos pelo público na da exposição “10 Objetos: Outras Histórias”.

A parte inédita da coleção nunca havia sido exposta por falta de conhecimento sobre a especificidade dos objetos e também a respeito da religião. O trabalho de curadoria dos itens, que foram doados por Zaira em 25 de junho de 1999, contou com a ajuda do professor Doutor Alexandre Ribeiro no auxílio da identificação e classificação desses itens.

Além da exposição, Rogério, de Tat’etu Lengulukenu também participou do lançamento do livro “Histórias do Brasil, 100 objetos expostos no museu Histórico Nacional” em 16 de dezembro. Rogério escreveu um dos capítulos do livro, que é uma obra composta por diversos autores sobre os trajes expostos e sua importância.